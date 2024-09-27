Manisa’da akaryakıt tankeri, üniversiteli gence çarptı: Feci kaza can aldı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Kara'nın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan tanker sürücüsü ise Muradiye Mahallesi'ndeki jandarma karakoluna götürüldü.

Kara'nın üniversite öğrencisi olduğu, antrenörlük yaptığını ve boş zamanlarında ise dönercide kurye olarak çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.