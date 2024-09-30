Manisa’da kahreden kaza

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Karaoğlanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G.(23) idaresindeki 35 BZG 208 plakalı otomobil ile Ö.C.(18) yönetimindeki 45 AFP 110 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan Alican Elalmış ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 16 yaşındaki Alican Elalmış, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, diğer yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.