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Manisa'daki orman yangınında son durum! Müdahale devam ediyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün 14.40'ta başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan sürüyor. Günün aydınlanması ile birlikte hava desteğinin arttığı yangının kontrol altına alınması bekleniyor.

İHA
Manisa’daki orman yangınında son durum! Müdahale devam ediyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Yangın, dün saat 14.40'ta Manisa'nın Alaşehir ilçesi Serinyayla Mahallesi'nde çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 9 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından havadan ve karadan başlanan müdahale bugün de devam ediyor. Sabah saatlerinde hava desteğinin arttığı yangının kısa sürede söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

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