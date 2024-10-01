Manisa’da TIR minibüse çarptı: Minibüs takla attı, 1 yaralı

Kaza saat 14.00'da İzmir-Ankara E96 Karayolu Caferbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan Ş.G. (59) idaresindeki 50 ET 059 plakalı TIR, A.A.'nın (48) kullandığı 45 RJ 537 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Boş olduğu belirtilen minibüs, menfeze çarpıp, takla attı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.