Manisa’daki orman yangını sürüyor

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor. Azerbaycan'dan gönderilen amfibi uçak, ormanlık alanda çıkan yangınının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara destek verdi. Yangın, önceki gün saat 14.40'ta Manisa'nın Alaşehir ilçesi Serinyayla Mahallesi'nde çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 9 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

AZERBAYCAN'DAN DESTEK

EKİPLER tarafından havadan ve karadan başlanan müdahale devam ediyor. Hava desteğinin arttığı yangının kısa sürede söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Azerbaycan'dan gönderilen "Be-200" tipi amfibi uçak, Alaşehir'deki ormanlık alanda çıkan yangınının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara katıldı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, amfibi uçağın Alaşehir'deki yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına destek sağladığı bildirildi.