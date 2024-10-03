Manisa rüzgarı

Basketbolda geçen sezon ülkemizi FIBA Europe Cup'ta temsil ederek tarihinde ilk kez Avrupa arenasında yer alan Manisa Basket, bu yıl yine ilk kez sahneye çıktığı Şampiyonlar Ligi'ne de deplasmanda muhteşem bir galibiyetle giriş yaptı. Manisa ekibi, H Grubu'ndaki ilk maçta geçen sezon aynı organizasyonda Final Four oynayan UCAM Murcia'yı uzatmada 103-97 yenmeyi başardı. Zorlu bir hava ve karayolu yolculuğunun ardından uzak deplasman'a ulaşan Manisa Basket, Ozan Bulkaz'ın yerine takımın başına geçen Ertuğ Tuzcukaya yönetiminde çıktığı ilk maçta büyük sürprize imza attı. Manisa, Şampiyonlar Ligi gruplarına önemli deplasman galibiyetiyle başlayıp son 16 turu için ilk haftadan avantaj yakaladı. İlk sınavını Avrupa'da çok önemli bir rakibe karşı veren Antrenör Ertuğ Tuzcukaya, maç sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

SIRADAKİ RAKİP BELGRAD

Tuzcukaya, "Çok fazla hücum ribaundu verdik. Son çeyrekte ve uzatmada karakter gösterdik. Yetenekli olduğumuzu herkese gösterdik" dedi. Manisa Basket grupta haftaya FMP Belgrad'a konuk olacak.