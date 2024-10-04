Kağıt bobinleri yola savruldu: Sürücü facianın eşiğinden döndü

Önünde seyreden otomobile çarpmaktan kurtulan tırda yüklü kağıt bobinleri, ani manevranın etkisiyle yola savrulurken, bobinlerden bir tanesi Mehmet Kadri Göral idaresindeki 35 BLZ 801 plakalı aracın üzerinde düştü. Otomobil sürücüsü, bobinin arka koltuk tarafına düşmesiyle şans eseri kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde başka bir yolcunun olmaması ise büyük bir faciayı önledi. Öte yandan, kaza ihbarının ardından olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.