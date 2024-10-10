Kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Pelin’in cenazesi toprağa verildi

OLAYIN GEÇMİŞİ

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 17 Eylül'den evden çıkan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın bir daha eve dönmemesi üzerine ailesi 26 Eylül'de polise giderek kızlarının kayıp olduğunu belirtti. Karaca'nın bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, aynı mahallede oturan 37 yaşındaki A.U.'yu gözaltına aldı. Zanlı, ifadesinde tartıştıkları esnada aracının freninin boşaldığını, aracın önünde olan Pelin Karaca'yı altına alarak ölümüne sebep olduğunu, cesedini Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık araziye bıraktığını belirtti. Şüphelinin tarif ettiği yerde yapılan aramada Karaca'nın cenazesine ulaşılırken A.U. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.