DUYGULANDIRAN JEST

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki saha çalışmalarında Euscorpiidae familyası ve Euscorpius cinsine ait yeni bir akrep türü keşfeden ve bu türe eşinin adını veren Manisalı bilim insanı Prof Dr. Ersen Aydın Yağmur, hem keşfi hem de bu keşfe yönelik isim tercihiyle gündeme oturdu. Akrep türlerine yönelik çalışmaları ile tanınan Yağmur'un bu jesti eşini duygulandırdı. Gülhanım Yağmur, bu jeste karşılık, "Bir gönül inceliğidir bir insana değerli olduğunu hissettirmek" ifadelerini kullandı.

'DİKKAT ÇEKİCİ OLDU'

Yeni Asır'a yaptığı açıklamada eşinin kararının kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Fen Bilimleri Öğretmeni Yağmur, "Gurur duydum. Öğrendiğimde gözlerim doldu.

Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur'un Beyşehir Gölü çevresinde keşfettiği akrep türü Alaşehir Meslek Yüksek Okulu Müzesi'nde sergileniyor

Eşim uzun süredir akrepler üzerinde çalışıyor. Türkiye'deki 49 akrep türünün 30'a yakınını eşim keşfetti. Dolayısıyla alanında da iyi bir bilim insanı. Yani biz açıkçası şaşırdık. Normalde bizim için standart bir şeydi. Ancak bir akrebe kadının ve keşfeden kişinin eşinin isminin verilmesi dikkat çekici oldu" dedi.