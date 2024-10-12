Annenin en acı vedası: Sana sahip çıkamadım affet beni kızım

Manisa Alaşehir'de 17 Eylül'de çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve sevgilisi Ali Uysal (37) tarafından öldürülüp, Uşak'ın Eşme ilçesinde ormana gömülen Pelin Karaca'nın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Manisa Alaşehir'e getirildi. Karaca için evinin önünde helallik alındı. Burada tabuta sarılan acılı anne Nihal Karaca gözyaşlarına boğuldu. Anne Karaca, "Kızım sana sahip çıkamadım. affet hakkını helal et ben sana analık sütümü helal ediyorum" diye ağıt yaktı.

Karaca'nın cenazesi daha sonra Alaşehir'e bağlı Türkmen Mahallesi Mezarlığı'nda öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Öte yandan Başkan Erdoğan da Pelin Karaca'nın ailesini arayarak başsağlığı dilemişti.

'KORKTUM, GÖMDÜM'

Manisa'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın katil zanlısı Ali Uysal çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sırasında Ali Uysal'ın evli ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Ali Uysal ifadesinde "Araba hareket edince Pelin altında kaldı, korktum. Onun eçen de otomobile koyup Uşak Eşme'ye götürüp gömdüm. Yaptığımdan çok pişmanım" dediği ortaya çıktı.