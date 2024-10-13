Sözde halkçı Başkan’ın 6 aylık icraatları tepki çekti

Manisa'da CHP'li Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın ilk 6 aydaki icraatları vatandaştan geçer not alamadı. AK Partili Mehmet Çerçi'den görevi devralan CHP'li Semih Balaban'ın ilk icraatlarından biri de eski yönetim döneminde kiralanan araçları geri vermek oldu.

DAHA PAHALI KİRALADI

Eski başkan Çerçi döneminde kiralanan araçları belediye önünde sergileyen Balaban, 23 Nisan 2024 tarihinde yaptığı açıklamada belediyenin ihtiyaç fazlası 48 aracı bulunduğunu, araç kiralama nedeniyle belediyenin 68 milyon TL borcu olduğunu söyledi. Ancak Balaban, eylül ayı içerisinde yaptığı bilgilendirme toplantısında, belediyenin ihale ile 64 araç kiralaması yaptığını açıkladı. Araçların yüksek meblağlar karşılığında kiralandığı iddiaları ise Manisa kamuoyunda sıkça konuşulmaya başladı. AK Parti döneminde araç başına 4 bin lira civarında kira ödenirken, yeni kiralanan araçlara ise 15 bin TL'nin üzerinde bir para ödendiği öne sürüldü. 'Halkçı başkan' söylemleriyle göreve gelen Balaban'ın, belediyeye para kazandırmak için Küçük Sanayi Sitesi esnafı üzerinden bulduğu çözüm de bir hayli dikkat çekmişti. Balaban, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Küçük Sanayi Sitesi'ndeki arkadaşlarla prensipte anlaştık. Meclis'ten yasa çıkardık. Dedik ki sizler oraya bir sundurma alan, kapalı alan yapabilirsiniz. Ama bunun için de belediyemize 250 bin lira şartsız bağış yaparak bu sorunu kökten çözebilirsiniz." demişti. Balaban'ın bu ifadeleri, 'ilçede imara aykırı düzenlemelerin, belediyeye bağış yapma karşılığında görmezden gelinebileceği' algısını da beraberinde getirmişti.