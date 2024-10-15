Bozulan kilolarca sucuk ve tavuk etine el konuldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde zabıta ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla, et satışı yapan firmalara yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş ürünler tespit edilerek toplandı ve imha edildi.

Halk sağlığını korumak amacıyla düzenli olarak sürdürülen bu denetimlerde, sağlıksız ve hijyen kurallarına uygun olmayan ürünlerin satışına izin verilmediği vurgulandı. Denetimlerde bozulmuş ve tarihi geçmiş 55 kilogram tavuk eti ile 20 kilogram sucuk ele geçirildi. Salihli Belediyesi Zabıta Ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdalara ulaşabilmesi için denetimlere aralıksız devam edeceklerini belirtti. İlçe genelinde gerçekleştirilen bu tür çalışmaların, sağlıklı ve güvenli gıda tüketimini sağlamak adına büyük önem taşıdığına dikkat çeken yetkililer, tüm işletmelere hijyen ve kalite standartlarına uygun hareket etmeleri çağrısında bulundu.