Adaylığı kaçıran Bilgin’e yeni koltuk

Türkiye, Manisa'da 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde yaşanan bir olayı günlerce konuşmuştu. Seçimler öncesinde CHP'den Saruhanlı Belediye Başkanı olan Zeki Bilgin, 31 Mart Yerel Seçimleri için partisi tarafından aday gösterilse de, İlçe Seçim Kurulu'na listeleri zamanında yetiştiremediği için aday olamamıştı.

Zeki Bilgin, CHP lideri Özgür Özel ile

SAADET PARTİSİ DE OLMADI

O dönem Genel Başkan Özgür Özel'in de memleketi olan Manisa'da büyük tartışmalara neden olan bu amatörlük CHP'nin başını ağrıtmıştı. CHP heyeti, sıkıntının ilçedeki elektrik kesintisinden kaynaklandığını ileri sürerek, karara itiraz etse de, İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin Saruhanlı'da seçime giremeyeceğine karar verdi. Karar için il seçim kuruluna itiraz etmesi beklenen CHP, farklı bir formül buldu. Bir araya gelen CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Yılmaz ve heyetleri, ortak bir karar aldı. İlçe seçim kuruluna başvurusunu yapan Saadet Partisi Saruhanlı Belediye Başkan adayı Sezai Zeytinli istifa ederken, yerine CHP'nin mevcut Saruhanlı Belediye Başkanı ve adayı Zeki Bilgin aday gösterildi.

5 yıl boyunca Saruhanlı Belediyesi'ni yöneten Bilgin, yeni görevini sosyal medyadan duyurdu.

ADAYLIK DEFTERİ KAPANDI

İki partinin heyeti birlikte giderek başvuruyu yaptı. Fakat buradan da sonuç alamayan Bilgin, adaylık defterini kapatmak zorunda kaldı. CHP'li Zeki Bilgin'e, seçimlerin üzerinden geçen yaklaşık 7 aylık sürenin ardından en sonunda bir koltuk bulundu (!). Yeni görevini kendi sosyal medya hesabından duyuran Zeki Bilgin, bundan böyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü görevini yürütecek.

Zeki Bilgin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı İlçe Koordinatörü olarak görev yapacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bilgin, "Değerli hemşerilerim, Genel Başkanım Özgür Özel ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek tarafından görev şahsıma tevdi edildi. Bana güvenleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 15 Ekim 2024 Salı günü itibariyle Uğur Mumcu Parkı içindeki Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünde göreve başladım. Geçmiş beş yıllık dönemde nasıl birlikte çalıştıysak aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. CHP'deki amatörlük sonucu adaya olamayan Bilgin'e, İlçe Koordinatörü koltuğu teslim edildi ve bir bakıma gönlü alındı.