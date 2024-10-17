Manisa’da şifa kaynağı cennet hurmasına talep artıyor

ÇİKOLATA ÜRETİMİNDE KULLANILIYOR

Çikolata üretiminde de kullanıldığı bilinen cennet hurmasının taleplerini karşılamakta güçlük çekilirken bu yıl rekoltenin yaklaşık 350 tona ulaşması tahmin ediliyor. Kilogramının 10 Euro'dan satıldığı cennet hurması Alaşehir'de üzümden sonra en çok tarımı yapılan ürün oldu.



Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yetiştirilen cennet hurmasının tat ve renk yönünden diğer bölgelerden ayrıldığını ve özellikle Alaşehir bölgesinin tercih edildiğini belirten üretici Dursun Uysal, yeğeni Melek Yılmaz tarafından başlatılan üretimin tüm mahalleye yayıldığını söyledi.

Uysal, "Yaklaşık 8 yıl önce yeğenim Melek Yılmaz'ın yaklaşık 40 kilogram cennet hurmasını evinin balkonunda kurutmasıyla bu hikaye başladı. Daha sonra 40 metrekarelik bir alanda sera ile başladık. 8 yıl sonra 800 metrekare alanı olan sera yaptık. Seralarda yaklaşık 70 ton cennet elmasını kurutup pazarlayabiliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Finlandiya, Kıbrıs, Fransa, Almanya gibi ülkelere ihracat yaptık. Ancak iç piyasada talep artınca ihracattan daha ziyade, iç piyasada talepleri karşılayamaz hale geldik" dedi.