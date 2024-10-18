Anne ve oğul aynı hastanede çalışmaya başladı

Pratisyen hekim Erdem Aydın da ilk görev yeri olarak annesinin çalıştığı hastaneyi seçtiğini belirtti.

Alışma sürecinde annesinin kendine yardımcı olduğunu aktaran Aydın, "Hastanenin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmamı sağladı. Nöbetlerimizi çok denk getirmeye çalıştık ama pek olmadı. Denk geldiği zamanlar oluyor. Ara ara ben laboratuvara uğruyorum. Mutluyum, beraber çalışmak güzel." ifadelerini kullandı.



Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Susur ise hastanedeki personelin aile ortamında çalıştığını, aynı zamanda böyle bir aileye sahip olmaktan da mutluluk duyduklarını söyledi.