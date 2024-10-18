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Haberler Manisa Anne ve oğul aynı hastanede çalışmaya başladı

Anne ve oğul aynı hastanede çalışmaya başladı

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde laboratuvar teknikeri olarak görev yapan anne Nimet Aydın, doktor oğlu Erdem Aydın ile aynı hastanede çalışmaya başladı. Anne Aydın, oğluyla birlikte mesai yaptığı için gururlu ve mutlu olduğunu söyledi.

AA
Birlikte çalışmanın gururu: Anne ve oğul aynı hastanede

Manisa'da yaşayan sağlık çalışanı Nimet Aydın ile tıp fakültesinden bu yıl mezun olan oğlu Erdem Aydın, aynı hastanede çalışmaya başladı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden bu yıl mezun olan 25 yaşındaki Erdem Aydın, annesinin laboratuvar teknikeri olarak görev yaptığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine atandı.

Birlikte çalışmanın gururu: Anne ve oğul aynı hastanede

Anne Nimet Aydın (54) gazetecilere oğluyla birlikte mesai yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Oğlunun acil serviste çalıştığını anlatan Aydın, "Çok güzel bir duygu beraber çalışmak. Herkese nasip olmasını dilerim. Acilde çalıştığı için pek yanına gitmiyorum, rahatsız etmek istemiyorum. Branşımız farklı ama hastanenin işleyişi hakkında onunla konuşuyorum." dedi.

Birlikte çalışmanın gururu: Anne ve oğul aynı hastanede

Pratisyen hekim Erdem Aydın da ilk görev yeri olarak annesinin çalıştığı hastaneyi seçtiğini belirtti.
Alışma sürecinde annesinin kendine yardımcı olduğunu aktaran Aydın, "Hastanenin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmamı sağladı. Nöbetlerimizi çok denk getirmeye çalıştık ama pek olmadı. Denk geldiği zamanlar oluyor. Ara ara ben laboratuvara uğruyorum. Mutluyum, beraber çalışmak güzel." ifadelerini kullandı.

Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Susur ise hastanedeki personelin aile ortamında çalıştığını, aynı zamanda böyle bir aileye sahip olmaktan da mutluluk duyduklarını söyledi.

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