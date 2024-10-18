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Haberler Manisa Pusu kurduğu eski eşini felç bıraktı

Pusu kurduğu eski eşini felç bıraktı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde işe gitmek için evinden çıkan kadın, hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı eski eşi tarafından silahla göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan Melek Değişik (41), hastanede yaşam savaşı veriyor

SERKAN ÖZCAN
Pusu kurduğu eski eşini felç bıraktı

Manisa'da bir kadın, boşandığı eşi tarafından vurularak ağır yaralandı. Alaybey Mahallesi 805 sokak üzerinde meydana gelen olayda, Abidin Toygar (45), eski eşi Melek Değişik'in (41) evinin önünde pusuya yattı. Saldırgan, evden çıktıktan sonra bir otomobile binen kadının yolunu kesip belinden çıkardığı silahla peş peşe ateş etti. Otomobilden inmeye çalışan Melek Değişik, göğsüne isabet eden kurşunla yere yığıldı.

Melek Değişik'in belden aşağısı felç kaldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadını ambulansla Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü.

"BENİ DİNLEMEDİ"

Talihsiz kadına isabet eden kurşunun omuriliğini parçaladığı ve belden aşağısının felç olduğu, ayrıca hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Otomobiliyle kaçan Abidin Toygar polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. İlk ifadesinde "Konuşmak istedim ama beni dinlemedi. Barışma teklifimi kabul etmedi" şeklinde savunma yapan cani koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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