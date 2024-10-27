Yaşlılara her gün 4 çeşit yemek hazırlıyor

Yuntdağı eteklerindeki kırsal Karaveliler Mahallesi Muhtarı, evli, 3 çocuk babası Ramazan Budak, başta annesi Cennet Budak (75) olmak üzere mahallesinde yalnız yaşayan yaşlıların yemek yapmakta zorlanmaları ve içlerinden 3'ünün de vücutlarının çeşitli yerlerini yakmalarından esinlenerek yardım eli uzatmaya karar verdi.

"BÜYÜK SIKINTI ÇEKİYORDUM"

Muhtar Budak, 62 hane ve 170 nüfuslu mahallesinde neredeyse yarısı yalnız yaşayan yaşlılar için yemek hazırlamaya başladı. Mahallenin atıl durumdaki okul binasını 2 hafta önce mutfağa çeviren Budak, burada hayırseverlerinde desteğiyle hazırladığı yemekleri yaşlılara ikram ediyor. Her gün 17.00- 18.00 saatleri arasında okula gelen yaşlılar, kendilerine ikram edilen 4 çeşit sıcak yemeği ücretsiz bir şekilde yiyip, çaylarını da içerek mutlu bir şekilde ayrılıyor.77 yaşındaki Mahalle sakini Hüseyin Ildır "Muhtarımızdan Allah razı olsun. 12 senedir yalnız yaşıyorum. Eşim olmadığı için tüm işleri evde kendim yapmak zorunda kalıyordum. Yemek yapmakta büyük sıkıntı çekiyordum. 2 haftadır yemeğimi burada yiyorum, çayımı da içtikten sonra evime gidiyorum. Mutluyum" dedi. Diğer mahalle sakini Bahriye Atakan (66) da "Yemeğin hazırlanmasında, destek veren, yapan ve dağıtan herkesten Allah razı olsun. 10 senedir eşim vefat ettiğinden dolayı yalnız yaşıyorum. Şeker, tansiyon gibi birçok hastalığım var. Yemek yapmakta zorlanıyorum demek, bir yana neredeyse hiç yapamıyordum. Çok şükür burada artık yemeğimi yiyorum" diye konuştu.

KOMŞU KÖYLERE DE ÖRNEK OLDU

Karaveliler Mahallesi Muhtarı Ramazan Budak ise şu an dağıtılan yemeklerden 70 yaşlının yararlandığını belirtip, "Hayırseverlerin yanı sıra uygulamayı komşu köylerimizin muhtarları da duydu, gıda desteği vermeye karar verdiler. Burada yemeklerini yapıp, o köylerimizdeki yaşlılarımızın da faydalanmasını sağlayacağız" dedi.