Manisa’da mucize kurtuluş! Araç hurdaya döndü o sağ çıktı

Edinilen bilgiye göre, Kula'dan Salihli yönüne gitmekte olan B.C. idaresindeki 45 ZC 1530 plakalı tır, aynı yöne gitmekte olan Ali A. yönetimindeki 35 AIZ 004 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine götürüldü.