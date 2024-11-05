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Manisa'da mucize kurtuluş! Araç hurdaya döndü o sağ çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen feci kazada tırın arkadan çarptığı otomobil hurdaya döndü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü mucizevi bir şekilde kurtuldu.

İHA
Manisa’da mucize kurtuluş! Araç hurdaya döndü o sağ çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde tırın arkadan çarptığı otomobil hurdaya dönerken, kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Ankara-İzmir E96 Karayolu Salihli Şehit İlhan Varank Kavşağında meydana geldi.

Manisa’da mucize kurtuluş! Araç hurdaya döndü o sağ çıktı

Edinilen bilgiye göre, Kula'dan Salihli yönüne gitmekte olan B.C. idaresindeki 45 ZC 1530 plakalı tır, aynı yöne gitmekte olan Ali A. yönetimindeki 35 AIZ 004 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine götürüldü.

Manisa’da mucize kurtuluş! Araç hurdaya döndü o sağ çıktı

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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