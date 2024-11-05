  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Manisa Uzman Çavuşa Manisa'da son veda!

Uzman Çavuşa Manisa'da son veda!

Bolu'nun Mengen ilçesinde görev yapan ve kendisinden haber alınamayan Uzman Jandarma Çavuş Durmuş Ali Candaş evinde ölü bulunmuştu. Uzman Çavuş, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi.

İHA
Uzman Çavuş’a Manisa’da son veda!

Görev yaptığı Bolu'nun Mengen ilçesinde hayatını kaybeden Uzman Jandarma Çavuş Durmuş Ali Candaş (29), memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Uzman Çavuş’a Manisa’da son veda!

Mengen İlçe Jandarma Komutanlığında görevli jandarma uzman çavuş Durmuş Ali Candaş'tan (29) bir süredir haber alamayan Manisa'da yaşayan ailesi, Beşler Mahallesi'nde ikamet eden oğullarının komşularına ulaştı. Candaş'ın kaldığı dairenin zilini çalan apartman sakinleri, kapı açılmayınca durumu Mengen İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, Candaş'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde uzman çavuşun hayatını kaybettiği belirlendi.

Uzman Çavuş’a Manisa’da son veda!

Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Candaş için Salihli'de Hamidiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. 29 yaşındaki Candaş, kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde anne Gönül Candaş'ın oğluna vedası ise adeta yürekleri dağladı.

İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından kıldırılan cenaze namazına, Kaymakam Ali Güldoğan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay İlker Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Belediye Başkan Yardımcıları Yavuz Özdem ve Hüseyin Akman, siyasi parti temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA