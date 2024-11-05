Uzman Çavuşa Manisa'da son veda!

Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Candaş için Salihli'de Hamidiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. 29 yaşındaki Candaş, kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde anne Gönül Candaş'ın oğluna vedası ise adeta yürekleri dağladı.



İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından kıldırılan cenaze namazına, Kaymakam Ali Güldoğan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay İlker Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Belediye Başkan Yardımcıları Yavuz Özdem ve Hüseyin Akman, siyasi parti temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.