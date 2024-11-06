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Manisa'da feci kaza! Freni boşalınca yoldan çıktı

Manisa'nın Gördes ilçesinde freni boşalan beton mikserinin yoldan çıkarak boş bir araziye devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Mesut E. ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Manisa’da feci kaza! Freni boşalınca yoldan çıktı

Manisa'nın Gördes ilçesinde freni boşalan beton mikserinin yoldan çıkarak boş bir araziye devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza Manisa'nın Gördes ilçesi Demirci yol istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mesut E. idaresindeki 35 CAA 670 plakalı beton mikserinin yokuş aşağı inerken freni boşaldı. Sürücü Mesut E.'nin direksiyon hâkimiyetini kaybettiği mikser kamyonu yoldan çıkarak boş araziye yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Mesut E. ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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