Manisa’nın ihracatında rekor yükseliş

Manisa tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına imza attı. Ülkemizin en önemli sanayi ve tarım kentlerinden biri olan Manisa'da aylık en fazla ihracat rakamı rekoru kırıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2024 Ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Manisa Ekim ayında gerçekleştirdiği 521 milyon 682 bin dolarlık ihracat elde ederek tüm zamanların en fazla aylık ihracatı rekorunu elde etti. Daha önceki rekor 2022 yılında Aralık ayında 517 milyon dolarla gerçekleşmişti. Geçen yılın Ekim ayında 513 milyon dolarlık gelir elde edilmişti. Manisa Ekim ayında 521 milyon dolar olmak üzere 10 ayda 4 milyar 414 milyon dolarlık ihracat elde ederek ülkemizde en fazla ihracat gerçekleştiren 8. il oldu.