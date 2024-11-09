Eşini boğarak öldürmüştü! O cani için istenen ceza belli oldu

'EVİN YÜZDE 60'I BENİM, YÜZDE 40'I SELDA'NIN OLACAKTI'

Gökhan Eller için Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, Gökhan Eller'in 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması istendi. Gökhan Eller, iddianamede yer alan ifadesinde, 2018 yılında eşi Selda Eller ile boşandıklarını, 10 ay ayrı kaldıktan sonra, satın aldıkları evin tapusunu eşinin üzerine yapmak şartıyla yeniden evlendiklerini belirterek, "Evliliğimiz süresi içerisinde Selda beni aldattı. Bunu öğrendikten sonra aramızda tartışma yaşandı. Olaydan 3 hafta kadar önce tekrar boşanma kararı aldık ve aramızda protokol yaptık. Protokole göre oturduğumuz evin yüzde 60'ı benim, yüzde 40'ı Selda'nın üzerinde olacaktı. Protokolle birlikte boşanma davası açtık. Olay günü ise işe gittim ve mesai saati çıkışına doğru emniyetten aranarak, Selda'nın hakkımda uzaklaştırma kararı aldığını öğrendim. Bir müddet sonra da Selda beni arayarak evden eşyalarımı almamı istediğini söyledi ve bunun üzerine eve gittim" dedi.