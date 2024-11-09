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Manisa’da motosiklet refüje çarptı: 2 genç hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü köprülü kavşakta refüje çarparak kontrolden çıktı. Kazada, sürücü ve yolcu hayatını kaybetti.

İHA
Manisa’da motosiklet refüje çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa’da motosiklet refüje çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, sabaha karşı 03:00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akif Karaduman (22) yönetimindeki 45 APK 523 plakalı motosiklet, köprülü kavşakta refüje çaptı.

Manisa’da motosiklet refüje çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Kazada, motosiklet sürücüsü Akif Karaduman ile motosiklette yolcu konumunda olan Ayşe Aşkın (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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