Manisa’da çıkan 198 orman yangınında 5 bin 250 hektar alan küle döndü

Türkiye genelinde, 2019'dan bu yana her yıl 11 Kasım'da kutlanan 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında, Manisa'da, fidan dikim etkinliği düzenlendi. Bu yıl 'Geleceğe nefes, insanlığa nefes' temasıyla kutlanan günde, Şehzadeler ilçesindeki Sancaklı Çeşmebaşı yanık saha alanında 1600 fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikim töreni sonrası gazetecilere açıklama yapan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "İnsanlarımızın geleceğe güvenle bakması, sağlıklı ve güvenli bir çevre ile mümkündür. Koruma kullanma dengesi içerisinde bütün insanlarımızın çevreyi muhafaza etmesi önem arz ediyor. Her birimizin bu konuda yüksek derece bilgi ve hassasiyet içerisinde olması önem arz ediyor" diye konuştu.