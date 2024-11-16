Mucize kurtuluş

BACAĞINDAN VURULDU

Son günlerde yaşanan bebek ve çocuk ölümleriyle sarsılan ülke gündemi, bu kez bir mucizeye tanık oldu. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen olay yürekleri ağza getirirken bir yaşındaki bebek, babasının kurşun yağdırdığı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Anne ise hafif yaralandı.

"PEŞİMİ BIRAK" DEDİ

Furkan Bayır (28), boşanma aşamasında olduğu eşiyle (26) konuşmak istedi. Bebeği ve kız kardeşi ile yolda yürüyen Belgin Bayır ise uğradığı şiddet yüzünden hakkında defalarca uzaklaşma kararı çıkarttığı eşine, "Artık peşimi bırak konuşmak istemiyorum, polisi arayacağım" diyerek cevap verdi.

"BUNU SEN İSTEDİN"

Olumsuz cevap karşısında öfkelenen Furkan Bayır, "Bunu sen istedin" diye bağırarak belinden çıkarttığı tabancayla art arda ateş etmeye başladı. Can pazarının yaşandığı sokakta, bacağından yaralanan Belgin Bayır yardım çığlıkları atarak yere yığıldı. Bayır ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

BEBEĞİNE DE ACIMADI

Taihsiz kadının kız kardeşi ve pusette bulunan bir yaşındaki bebeği, onlarca mermiye rağmen şans eseri saldırıda yara almadı. Kurşunun baldırını sıyırıp geçtiği öğrenilen genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Furkan Bayır ise polis tarafından silahıyla birlikte kısa sürede yakalandı.