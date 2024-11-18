Çorba götürdüğü arkadaşını ölü buldu!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Talihsiz adamın cansız bedenini ise kendisine çorba getiren arkadaşı buldu. Edinilen bilgiye göre, Hikmet Karabacak isimli vatandaş, zaman zaman yemek götürdüğü arkadaşı Selahattin Kurt'un (65) evine çorba bırakmak için geldi. Kapının açık olduğunu fark eden Karabacak, arkadaşına seslenmesine rağmen bir cevap alamayınca yatak odasına girince arkadaşını hareketsiz halde buldu. Olay yerine 112 acil ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan incelemede Selahattin Kurt'un hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazesi yapılan incelemeden sonra Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.