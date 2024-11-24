Öğretmenleri Roberts sendromlu Muhammed’i yalnız bırakmadı

'SEVEREK GELİYORUM'

Aslanhan'ın durumunu öğrenince gönüllü olarak ders vermeyi kabul ettiğini dile getiren Kılavuz, "Okul müdürümüz 'Bir öğrencimiz okula gelemiyor, evde eğitim verilmesi gerekiyor, bunu hayır olarak yapmak isteyen gönüllü olan var mı?' dedi. Ben de daha önce böyle bir eğitime katılmıştım, eğitimine destek olacağımı söyledim. Benden başka 5 öğretmen daha Muhammed Ensar'a ders veriyor. Kimse zorla ders vermiyor, bunu isteyerek yapıyoruz. Muhammed Ensar'ı tanıdıktan sonra, daha da severek geliyorum. Muhammed Ensar, öğrettiklerimizi öğrenen, eğitime çok aç, istekli, 'Sürekli bana bir şey öğret' dercesine gözleri ışıl ışıl bir öğrenci. Bu nedenle severek, mutlulukla geliyoruz.