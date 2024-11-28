Nefes borusuna yumurta kaçan öğretmeni Heimlich Manevrası kurtardı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulunda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapan 27 yıllık öğretmen Nazım Barış Aksoy 26 Kasım günü öğle arasında Öğretmenler Odasında yemek yediği sırada nefes borusuna kaçan yumurta parçası sonrası biranda yerinden fırlayarak okul koridorunda çaresizce hareketler yapmaya başladı.

O sırada öğretmenlerden biri Aksoy'a müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Yaşanan panik anları sırasında Öğretmenler Odasının hemen karşısındaki Okul Müdür Yardımcısı Enes Geyik, öğretmen Aksoy'u odaya alarak Heimlich manevrasını doğru bir şekilde yaparak hayat kurtardı.

MANİSA'DA 8 BİN 250 ÖĞRETMEN SERTİFİKA ALDI

Manisa İlkyardım Eğitim Merkezi Müdürü Gülser Uçuk, "Manisa'da ilkyardım eğitim merkezi aracılığımızla öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize ilkyardım kursları ve seminerleri vermekteyiz. Bugüne kadar 8 bin 250 öğretmenimize sertifika verdik. 27 bin öğrencimize ilkyardım semineri verdik, 600 velimiz ve okul kantinlerinde çalışanlar, servis hostesleri ve şoförlerine de eğitimler verildi. Yapmış olduğumuz güncellemelerde bizler bu eğitimlerin geri dönüşlerini alıyoruz. Sadece okul içerisinde değil sosyal hayatta da öğretmenlerimizin çok ilkyardım müdahalelerinde bulunup, geri döndürdükleri vakalar olmuştur. Bunların istatistiklerini yapıp bakanlığımıza bildiriyoruz.