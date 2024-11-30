Manisa’da kontrolden çıkan araç refüjden uçtu

Manisa'nın Salihli ilçesindeki kaza Ankara-İzmir E96 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 35 SS 434 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjden aşağıya uçarak park halindeki 45 HB 0803 plakalı kamyona çarptı. Kazayı otomobil sürücüsü yara almadan atlatırken, yolcu konumundaki eşi N.K. sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.