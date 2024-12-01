Manisa’nın son ustaları zamana direniyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde babalarından yadigar kalan meslekleri yaşatan ustalar geleneksel usuller ile sanatlarını yaşatırken, yıllara da meydan okuyorlar. Kalaycı Ustası Ali Bilek 74 yıldır, Semerci Ustası Mehmet Ali Ağaçcı ise mesleğini 73 yıldır yaşatıyor. 15 metrekarelik atölyede kalaycılık yapan 86 yaşındaki Ali Bilek, geleneksel usullere göre babası Mehmet Bilek'ten öğrendiği mesleğini yapmaya devam ediyor. Kalaycılık mesleğine ilk başladığı yıllarda at sırtında Manisa ve ilçelerini gezerek seyyar kalaycılık yapan Bilek, eski yöntemleri kullanarak kalay yapıyor.