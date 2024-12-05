Kepçe ile define arayan şüphelilere suçüstü

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kemer Mahallesi'nde 1. derece arkeolojik sit alanı olan Narlı mevkiinde iş makinesi yardımıyla kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Jandarma tarafından yapılan gece baskınında, iş makinesiyle izinsiz kazı yapan kepçe operatörü M.S.(52) ve dekorasyoncu M.A.(48) gözaltına alındı.

Kaçak kazıda kullanılan paletli ekskavatör ve kamyon, yediemin deposuna çekildi. Ekipler tarafından suçüstü yakalanan define avcıları, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, markası ve seri numarası kazınmış yivsiz av tüfeği ele geçirilen M.S.'ye 4 bin 538 lira idari para cezası uygulandı.