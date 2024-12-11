FETÖ’ye şafak operasyonu: 14 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de 1 yılı aşkın süredir yaptığı teknik ve fiziki yaptığı takip sonucunda Adana merkezli İstanbul ve Manisa'nın aralarında bulunduğu illerde şafak vakti operasyon düzenlendi.