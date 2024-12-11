  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Manisa FETÖ’ye şafak operasyonu: 14 gözaltı

FETÖ’ye şafak operasyonu: 14 gözaltı

Manisa dahil 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütünün Almanya'dan örgüte aktarılan paraların kuryelerle dağıtıldığı tespit edildi. Adana, İstanbul ve Manisa'da düzenlenen şafak operasyonunda 4'ü kadın 14 şüpheli yakalandı.

İHA
FETÖ’ye şafak operasyonu: 14 gözaltı

Adana merkezli 3 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün finans ayağına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 4'ü kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ’ye şafak operasyonu: 14 gözaltı

FETÖ/PDY terör örgütünü Adana, İstanbul ve Manisa'da diri tutmak için Almanya'dan örgüte aktarılan paralar, elebaşılığını M.K.'nin yaptığı örgüt mensupları tarafından kuryeler aracılığıyla yine örgüt mensuplarına dağıtıldı.

FETÖ’ye şafak operasyonu: 14 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de 1 yılı aşkın süredir yaptığı teknik ve fiziki yaptığı takip sonucunda Adana merkezli İstanbul ve Manisa'nın aralarında bulunduğu illerde şafak vakti operasyon düzenlendi.

FETÖ’ye şafak operasyonu: 14 gözaltı

YURT DIŞINA KAÇACAKLARMIŞ
Operasyonda 4'ü kadın 14 şüpheli gözaltına alınırken şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 30 cep telefonu, hatsız telefonlar, yüklü miktarda döviz, levha altın, çeşitli örgütsel dokümanlar, 12 laptop ve 2 sahte Belçika kimliği ele geçirildi.

FETÖ’ye şafak operasyonu: 14 gözaltı

Şahıslar sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken şahıslardan karı koca olan S.T. ve H.T.'nin önce Edirne'ye oradan da Avrupa'ya gitmek için sahte Belçika kimliği bastıkları öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA