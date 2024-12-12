Kadınlara savunma eğitimi

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi ve muay thai antrenörü Şükran Öncü (22), kendilerini savunabilmeleri ve oluşabilecek şiddeti engellemek için hemcinsi 4 sınıf arkadaşına, yakın savunma eğitimi veriyor.

Arkadaşlarının, son zamanlarda artan şiddet olaylarından etkilenerek yaptığı teklifi kabul edip, haftanın belirli günleri eğitim verdiğini belirten Öncü, "Yakın savunmayı öğrenmek istediler. Bunun üzerine dersten çıktıktan sonra salona gelerek antrenman yapıyoruz. Kendimizi korumayı öğreniyoruz. Kesinlikle faydalı olduğunu düşünüyorum. Minimum güç, maksimum etkiyle arkadaşlarımın savunmayı öğrendiklerini düşünüyorum" dedi.

Öz savunma eğitimi alan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Sümeyye Demir (22) de eğitimden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Artık kendimizi daha güvende hissediyoruz. İnşallah başımıza gelmez ama günlük yaşamımızda başımıza gelecek herhangi bir saldırıdan kendimizi koruyabiliriz" dedi.