Taksicilerden kornalı eylem

Manisa Şehzadeler'de taksisine binen Emirhan Ü.(18) tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Hakan Paktan, dehşet anlarını anlattı. Saldırganın elindeki bıçağı tutarak elinden yaralanan Paktan, "Arka koltukta olup, başımı da kesebilirdi. Boğuşma anında sadece elinden bıçağı almayı, kendimi kurtarmayı düşündüm" diyerek korku dolu o dakikaları anlattı. Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanan Emirhan Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan araç içi güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Emirhan Ü., hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarıldı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Yaşadıklarından sonra taksiciliği bıraktığını da belirten Paktan, "Bir klima ve soğutucu üreten fabrikadan emekliydim, çocuğum için çalışıyordum" diye konuştu. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Taksilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emin Elverişli de "Taksiciler olarak amme hizmeti veriyoruz. Böyle birkaç tane kendini bilmez insan bizim canımızı yakıyor. Emniyetimizden bir isteğimiz var. Bizi her yerde denetlesin. Manisa gittikçe büyüyor, sıkıntılar çoğalıyor. Yaşanan ortada. Herkese geçmiş olsun" dedi. Diğer yandan taksiciler, Manisa İl Jandarma Komutanlığı önünde toplanıp, eylem yaparak Paktan'a yapılan saldırıyı kınadı. Saldırıya uğrayan Paktan da eyleme katıldı.