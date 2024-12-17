  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Manisa Manisa'da işçi servisi TIR'a çarptı: 22 yaralı

Manisa'da işçi servisi TIR'a çarptı: 22 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisinin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı.

İHA

Giriş Tarihi:

Manisa’da işçi servisi TIR’a çarptı: 22 yaralı

Kaza, Turgutlu ilçesi E-96 Karayolu İzmir Turgutlu istikameti Turgutlu OSB önünde bulunan köprü üzerinde meydana geldi. Bir fabrikadan İzmir yönünden Turgutlu istikametine işçi taşıyan Turan U. idaresindeki 35 GA 9321 plakalı servis aracı, aynı yönde seyir halindeki Çetin V. idaresindeki 06 EAG 716 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada 22 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda 112 acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İşçi servisindeki bazı yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılırken, yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi ve Özel Ege Umut Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA