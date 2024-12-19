Ateşe tiner döken işçi feci şekilde yandı! Mesai arkadaşları ceketleriyle müdahale etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü personeli Onur Ermiş (30) geçirdiği kaza sonucu feci şekilde yandı. Olay şantiyede 18 Aralık Çarşamba günü sabah 08.50'de meydana geldi. İddiaya göre ısınmak için yakılan ateşe tiner döken Onur Ermiş'in özellikle baş kısmı ve vücudunda ciddi yanıklar meydana geldi.

Ateşe tiner döktükten sonra bir anda alev alan işçi çaresizce çırpınırken mesai arkadaşları da üstlerinden çıkardıkları ceketlerle alevlere müdahale etti. İşçilerden biri ise alevler söndükten sonra yangın söndürme tüpüyle arkadaşına müdahale ettiği o anlar kameralara yansıdı. lk tedavisi Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan talihsiz gencin Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi yanık ünitesine sevk edildiği öğrenildi.