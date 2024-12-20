300 saatlik takip sonuç verdi: 2 kişiyi öldüren şahıs yakalandı

YARDIM EDEN 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya karışan şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda; suçta kullanılan 2 tabanca, bu silahlara ait 7 adet mermi ile 116 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin yaralamanın yanı sıra tehdit, uyuşturucu satmak ve kaçakçılıktan suç kayıtları bulunduğu bildirildi. Jandarma ayrıca gözaltına alınan 3 şüpheliye yardım ve yataklık yaptıkları ve İzmir, Denizli ve Manisa'da uyuşturucu ticareti ile uğraştıkları belirlenen K.D., F.A. ve G.D.'yi de yakaladı. Gözaltına alınan toplam 6 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.