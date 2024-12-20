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Manisa'da oksijen tüpü patladı: 2 can aldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabah saatlerinde bir müstakil evde oksijen tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evin bir odası ve çatısı tamamen yandı. Yangında, Kamil Zeybek (91) ve eşi Ayşe Zeybek hayatlarını kaybetti.

İHA

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Manisa’da oksijen tüpü patladı: 2 can aldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bu sabah saat 04.30 sıralarında çıkan yangında emekli orman koruma memuru 5 çocuk babası Kamil Zeybek (91) ve eşi Ayşe Zeybek hayatlarını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gece patlama seslerine uyanan komşular, dışarıya çıktıklarında yangınla karşılaştı. İtfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Müstakil evin bir odasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evin bir odası ve çatısı tamamen yandı.

Yangının çıktığı Hacıbey Mahallesi Osmaniye Çıkmazı No: 3'te oturan yaşlı çift iddiaya göre gece oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında hayatlarını kaybetti. Tek katlı müstakil evde oturan Zeybek çiftinden Ayşe Zeybek'in akciğer rahatsızlıkları nedeniyle oksijen tüpü kullandığı öğrenildi. Henüz nedeni belirlenemeyen nedenle oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında Ayşe Zeybek'in olay yerinde öldüğü, eşi Kamil Zeybek'in ise dışarıya çıkmaya çalıştığı ancak dış kapıyı açamayınca kapının önünde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yangında hayatlarını kaybeden çiftin torunu Özcan Zeybek, "Babaannemin akciğer rahatsızlığı vardı, oksijen tüpü kullanıyordu. Bilinmeyen nedenle patlamış, dedem dış kapıya kadar çıkmış ama kapıyı açamamış" dedi.

Cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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