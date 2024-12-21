Katil kocadan kan donduran itiraf

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Selda Eller'i (40) boğarak öldüren Gökhan Eller (40), hakim karşısına çıktı. Cinayetin ardından polise teslim olan cani koca, emniyetteki işlemlerin ardından 24 Eylül'de tutuklanmıştı.

Acılı anne Zehra Can Şahin mahkemede gözyaşlarını tutamadı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Eller, duruşmadaki ifadesinde, eşinin kendisini arayarak eve gelmesini ve kalan eşyalarını almasını istediğini anlattı. Selda Eller evde tahrik edici sözler sarf ettiğini dile getiren katil koca, "Öfkelendim ve oğlumun pantolonuyla Selda'nın boğazını sıkmaya başladım. 3- 4 saniye sürdü. Sonra yere düştü. Selda yere düştüğünde burnu ve ağzından kan gelmişti" dedi. Ambulansa çağırdıktan sonra polise teslim olduğunu söyleyen Eller, eşinin evde bulunamayan telefonu için de, "Polise verdim" dedi.