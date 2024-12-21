Oksijen tüpü yaşlı çiftin sonu oldu

Manisa'da dün sabah saat 04.30 sıralarında çıkan yangında emekli orman koruma memuru 5 çocuk babası Kamil Zeybek (91) ve eşi Ayşe Zeybek hayatlarını feci şekilde kaybetti. Alaşehir ilçesi Hacıbey mahallesinde patlama sesleri gecenin sessizliğinde mahalleliyi panikle uyandırdı. Etrafa meraklı gözlerle bakan vatandaşlar, dışarıya çıktıklarında Zeybek çiftinin evindeki alevleri gördü.

EVİN ODASI KÜLE DÖNDÜ

Zaman kaybetmeden durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine veren yaşlı çiftin komşuları, endişeli bir halde alevlerin yükselişini izledi. Kısa zamanda olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Müstakil evin odasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evin bir odası ve çatısı tamamen küle dönerken, yapılan incelemede yaşlı çiftin kullandığı oksijen tüpünün patladığı belirlendi. Çıkan yangında Kamil-Ayşe Zeybek çiftinin hayatlarını kaybettiği ortaya çıktı.

Ayşe-Kamil Zeybek çifti müstakil evde yalnız yaşıyordu

AKCİĞER HASTALIĞI VARDI

Tek katlı müstakil evde oturan Zeybek çiftinden Ayşe Zeybek'in akciğer rahatsızlıkları nedeniyle oksijen tüpü kullandığı öğrenildi. Henüz nedeni belirlenemeyen nedenle oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında Ayşe Zeybek'in olay yerinde öldüğü, eşi Kamil Zeybek'in ise dışarıya çıkmaya çalıştığı ancak dış kapıyı açamayınca kapının önünde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangında hayatlarını kaybeden çiftin torunu Özcan Zeybek, "Babaannemin akciğer rahatsızlığı vardı, oksijen tüpü kullanıyordu. Bilinmeyen nedenle patlamış, dedem dış kapıya kadar çıkmış ama kapıyı açamamış" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ALEVLERDEN KAÇAMADILAR

Muğla'da da Manisa'daki olaya benzer acı bir olay yaşandı. Menteşe ilçesinde, baca temizliği yapıldığı öğrenilen iki katlı ahşap çatılı evde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalleli yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, evi saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Evde yaşayan Kadriye Atilla (78) ve Selver Atilla (82) isimli yaşlı çiftin alevler arasında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Yaşlı çift, yaşadıkları köyde yan yana toprağa verildi.