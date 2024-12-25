Jandarmadan yılbaşı öncesi 2,5 milyon liralık darbe

Manisa'da 13 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon lira olan kaçak alkol ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 'Türkiye kaçak-sahte alkollü içki uygulaması' kapsamında, Alaşehir ilçesinde kaçak alkollü içki bulundurdukları bilgisi elde edilen 9 şahsa ait 13 adreste operasyon yapıldı. Aramalarda, piyasa değeri yaklaşık olarak 2,5 milyon TL olan, 1 adet damıtma makinesi, 1627 litre rakı, 1085 litre şarap, 265 litre etil alkol, 48 adet anason kiti, 56 litre viski, 20 litre votka, 2.5 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli şahsın gözaltına alındığı ve haklarında adli tahkikata başlandığı bildirildi.