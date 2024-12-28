Filistin için tek yürek oldular

Manisa Kula Jeopark Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, ÇEDES Projesi kapsamında düzenlediği 'Filistin İçin Tek Yürek' adlı etkinlikle, insanlığın ortak vicdanına dokundu. Geleceğin mimarı olan öğrenciler, milli, ahlaki ve insani değerleri özümseyerek zulme karşı durmanın birer sembolü oldu. Etkinlikte, 'Savaşın Acı Yüzü Filistin' adlı resim sergisinin açılışı da yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda öğrenciler, "Filistin Masalı" isimli duygusal bir gösteri sergiledi, tiyatro, şiir, ilahi ve oratoryo performanslarıyla Filistin halkının direnişine duyulan saygıyı ve dayanışmayı aktardı. Her bir gösteri, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı ve salonda duygusal bir atmosfer oluşturdu. Etkinliğe katılan Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir ve protokol üyeleri, öğrencilerin bu anlamlı duruşunu takdirle karşıladı.