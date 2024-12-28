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Manisa'da sahte içki operasyonu: 610 litre rakı ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 610 litre alkol ele geçirildi.

İHA

Giriş Tarihi:

Manisa’da sahte içki operasyonu: 610 litre rakı ele geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, yeni yıl öncesi sahte ve kaçak alkol üretiminden kaynaklı ölümlerin önüne geçebilmek için operasyon düzenledi.

Taytan Mahallesi'nde sahte ve kaçak alkol üretimi ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine M.D. (74) isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda 610 litre rakı, 1 adet damıtma düzeneği, 5 adet alkol metre, 3 kilogram anason, 8 adet alkollü içki aroması ele geçirildi.

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