Manisa dahil 12 ilde Narkokapan-4 operasyonu! 127 bin 474 uyuşturucu hap ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Diyarbakır, Balıkesir, Adana, Manisa, İstanbul, Ankara, Kırklareli, Aydın, Kırıkkale, Van ve Bursa İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen 'Narkokapan-4' operasyonları sonrasında; toplamda 658 kilogram uyuşturucu madde ile 127 bin 474 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu. Yerlikaya, operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 50'sinin tutuklandığını,16'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

12 İlde Zehir Tacirlerine yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "NARKOKAPAN-4" operasyonlarında; ⛔️ 658 Kg uyuşturucu madde ile ⛔️ 127 bin 474 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗ ✔️ 83 Şüpheli yakalandı❗ ✔️ 50'si tutuklandı, ✔️ 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.… pic.twitter.com/FEWXkyUvlI December 30, 2024

Paylaşımında kalan 17 şüphelinin işlemlerinin devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; 'geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.' Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.