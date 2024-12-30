  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Manisa Manisa dahil 12 ilde Narkokapan-4 operasyonu! 127 bin 474 uyuşturucu hap ele geçirildi

Manisa dahil 12 ilde Narkokapan-4 operasyonu! 127 bin 474 uyuşturucu hap ele geçirildi

Aralarında Manisa'nın da olduğu 12 ilde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen Narkokapan-4 operasyonlarında 658 kilogram uyuşturucu madde ile 127 bin 474 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 83 şüpheliden 50'sinin tutuklandığı açıklandı.

DHA

Giriş Tarihi:

Manisa dahil 12 ilde Narkokapan-4 operasyonu! 127 bin 474 uyuşturucu hap ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Diyarbakır, Balıkesir, Adana, Manisa, İstanbul, Ankara, Kırklareli, Aydın, Kırıkkale, Van ve Bursa İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen 'Narkokapan-4' operasyonları sonrasında; toplamda 658 kilogram uyuşturucu madde ile 127 bin 474 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu. Yerlikaya, operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 50'sinin tutuklandığını,16'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

Paylaşımında kalan 17 şüphelinin işlemlerinin devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; 'geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.' Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA