  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Manisa Yılbaşı gecesi kepçeyle define aradılar!

Yılbaşı gecesi kepçeyle define aradılar!

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşana olay hayrete düşürdü. Yılbaşı gecesi kepçeyle define arayan 4 zanlı jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

AA

Giriş Tarihi:

Yılbaşı gecesi kepçeyle define aradılar!

Manisa'nın Salihli ilçesinde yılbaşı gecesi kepçeyle define arayan 4 zanlı jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Kemer Mahallesi Narlı mevkisindeki birinci derece arkeolojik sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Kazı yapan Ö.K. (50), A.Y. (29), Ş.B. (54) ve T.B. (29) kullandıkları aletlerle yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde Balıkesir'den geldiklerini, kepçeyi tırla ilçeye getirdiklerini söylediği öğrenildi. Şüphelilere ait 3 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Kazıda kullanılan kepçe ekiplerce yediemin otoparkına götürüldü.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA