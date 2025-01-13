DEAŞ’a Manisa merkezli ’Gürz-38’ darbesi! 23 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bakan Yerlikaya: Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği 'Gürz-38' operasyonlarında; 23 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı." ifadelerine yer verdi.

Manisa Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlediği "GÜRZ-38" operasyonlarında; 23 Şüpheli Terör Örgütü Mensubu yakalandı❗ Şüphelilerden; ⛔️13'ü TUTUKLANDI. ⛔️10'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Tüm Terör odaklarına karşı "Terörü kaynağında yok etme"… pic.twitter.com/vR6KwCJzdO — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 13, 2025

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlediği "GÜRZ-38" operasyonlarında; 23 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Şüphelilerden;

⛔️13'ü TUTUKLANDI.

⛔️10'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tüm Terör odaklarına karşı "Terörü kaynağında yok etme" stratejimizle; Emniyetimiz, Jandarmamız ve İstihbarat Birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz

🚩Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Manisa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Manisa merkezli Adana ve İzmir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

◼️ DEAŞ Terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve

◼️ Örgüt adına silah temin ederek, eylem arayışında oldukları tespit edildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.