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Haberler Manisa DEAŞ'a Manisa merkezli 'Gürz-38' darbesi! 23 şüpheli yakalandı

DEAŞ'a Manisa merkezli 'Gürz-38' darbesi! 23 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün DEAŞ terör örgütüne düzenlediği Gürz-38 operasyonlarında yakalanan 23 şüpheli terör örgütü mensubundan 13'ü tutuklandı.

AA

Giriş Tarihi:

DEAŞ’a Manisa merkezli ’Gürz-38’ darbesi! 23 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bakan Yerlikaya: Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği 'Gürz-38' operasyonlarında; 23 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı." ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlediği "GÜRZ-38" operasyonlarında; 23 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Şüphelilerden;

⛔️13'ü TUTUKLANDI.

⛔️10'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tüm Terör odaklarına karşı "Terörü kaynağında yok etme" stratejimizle; Emniyetimiz, Jandarmamız ve İstihbarat Birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz

🚩Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Manisa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Manisa merkezli Adana ve İzmir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

◼️ DEAŞ Terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve

◼️ Örgüt adına silah temin ederek, eylem arayışında oldukları tespit edildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

DEAŞ’a Manisa merkezli ’Gürz-38’ darbesi! 23 şüpheli yakalandı Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız

DEAŞ’a Manisa merkezli ’Gürz-38’ darbesi! 23 şüpheli yakalandı DEAŞ’a Manisa merkezli ’Gürz-38’ darbesi! 23 şüpheli yakalandı DEAŞ’a Manisa merkezli ’Gürz-38’ darbesi! 23 şüpheli yakalandı

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