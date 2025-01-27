AK Parti Kadın Kolları’nda Ebru Kaplan güven tazeledi

AK Parti Manisa Kadın Kolları Başkanlığı, 7. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Tek liste gerçekleştirilen kongrede AK Parti Manisa Kadın Kolları Başkanı Ebru Kalfa Kaplan güven tazeledi. Kültür Sitesi'nde düzenlenen genel kurulda Divan başkanlığını AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Tülay Beşkonak Özçay yaptı. AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, davalarına güç veren kadınlara teşekkür etti. Baybatur, "Cumhurbaşkanı'mız İHA'larave SİHA'lara imzasını atıyor. O imzayı atmak kolay değil. Gücünü sizlerden alıyor" dedi.AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Kalfa Kaplan ise "Yıllar öncesine bakıldığında gazi meclisimizde kadınlarımızın temsil orada yüzde 2'nin altında iken 2002 seçimleri ile başlayan 22 yıllık süreçte bu oran son seçimlerde yüzde 20'yi geçmiştir ve şu anda mecliste 50 kadın milletvekilimiz bizleri temsil etmektedir" dedi