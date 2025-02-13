Çevreyi kirletenlerin gözünün yaşına bakılmıyor

MANİSA Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi tarafından çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması adına denetimler kararlılıkla yürütülürken kirliliğe sebep olan kişi ve kurumlara karşı yasal işlemler de titizlikle takip ediliyor. Saha denetimleri sırasında İzmir'den Manisa'ya kaçak endüstriyel atık taşıyan aracı takibe alan ekipler, çevreyi kirletenleri atıkları gizlemeye çalışırken yakaladı. Savcılık, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve jandarmayla birlikte yapılan operasyonda, endüstriyel atığın Turgutlu'da bir çiftliğe ait boş araziye döküldüğü, üzerinin de hafriyat toprağıyla kapatılmaya çalışıldığı belirlendi. Atıktan örnek alınması sonrası, çiftlik sahibine, taşıyıcı firmaya ve endüstriyel atığın geldiği firmaya cezai işlem uygulandı. Belediye, son 9 ayda, 189 adet cezai işlem uyguladı.