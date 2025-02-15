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Manisa'da 21 adreste uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin 7 mahallede yaptığı operasyonda 40 gram esrar, 2'si kuru sıkı olmak üzere 4 tabanca, 12 adet uyuşturucu hap ile çok sayıda tabanca ve av tüfeği fişeği ele geçirildi.

İHA

Giriş Tarihi:

Manisa’da 21 adreste uyuşturucu operasyonu

Manisa'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 kırsal mahallede operasyon düzenledi.

Manisa’da 21 adreste uyuşturucu operasyonu

Sart, Mersindere, Çaypınar, Gökköy, Çamurhamamı, Çelikli ve Caferbey mahallelerindeki 21 farklı adreste yapılan operasyonda, ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada 40 gram kubar esrar, 12 adet Ectacy hap, 2'si kuru sıkı olmak üzere 4 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 1 adet hassas terazi, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 55 adet av tüfeği fişeği, 71'i kuru sıkı mermisi olmak üzere 690 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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