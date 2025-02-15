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Manisa’da otomobil park halindeki tankere çarptı: 2 ölü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yol üstünde park halinde duran tankere arkadan çarptı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA

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Manisa’da otomobil park halindeki tankere çarptı: 2 ölü

Manisa'daki kaza, sabah saatlerinde İzmir-İstanbul Karayolunun Manisa Kırkağaç ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen otomobil, yaşadığı arıza sebebiyle yol kenarında park halinde duran tankere arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Manisa’da otomobil park halindeki tankere çarptı: 2 ölü

Kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken, araçta bulunan ismi henüz belirlenemeyen sürücü ve yolcu konumunda bulunan Gizem Özmen (24) hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri araçtan çıkarılarak Kırkağaç Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Park halinde duran tankerin sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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